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В Госдуме назвали минимальный доход для покупки квартиры по семейной ипотеке

Семейную ипотеку при первоначальном взносе 50,1% возможно взять только при постоянном доходе от 200 тысяч рублей, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: unsplash

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки исчерпали лимиты на выдачу семейной ипотеки с господдержкой. На этом фоне ВТБ повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%.

По словам Арефьева, такая ипотека будет доступна далеко не каждому — только людям, которые постоянно получают доход свыше 200 тысяч рублей в месяц.

«Сегодня номинальная зарплата около 80 тысяч рублей, значит, где-то 50 тысяч реальная зарплата, но это средняя. А что можно при сегодняшних ценах оторвать от семьи при 50 тысячах? Да ничего. По моим расчетам, зарплата должна быть не менее 150 тысяч рублей в месяц при сегодняшнем уровне цен», — отметил депутат.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».