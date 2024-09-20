В Госдуме назвали минимальный доход для покупки квартиры по семейной ипотеке

«Сегодня номинальная зарплата около 80 тысяч рублей, значит, где-то 50 тысяч реальная зарплата, но это средняя. А что можно при сегодняшних ценах оторвать от семьи при 50 тысячах? Да ничего. По моим расчетам, зарплата должна быть не менее 150 тысяч рублей в месяц при сегодняшнем уровне цен», — отметил депутат.