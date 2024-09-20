В департаменте денежно-кредитной политики ЦБ сменился директор

Кирилл Тремасов, возглавлявший департамент денежно-кредитной политики с 2020 года, переходит на должность советника председателя ЦБ. «Он продолжит участвовать в подготовке решений по денежно-кредитной политике. Также его ключевой задачей в новой должности будет усиление взаимодействия с главными управлениями Банка России по направлениям регионального анализа и коммуникации в сфере денежно-кредитной политики», — уточнили в ЦБ.