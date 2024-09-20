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В департаменте денежно-кредитной политики ЦБ сменился директор

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Директором департамента денежно-кредитной политики Банка России с 2 октября назначен Андрей Ганган, занимавший пост первого заместителя директора департамента, говорится в сообщении ЦБ.

Источник: life.ru

Ганган пришел в Банк России в 2011 году, занимал различные должности, связанные с разработкой и реализацией денежно-кредитной политики.

Кирилл Тремасов, возглавлявший департамент денежно-кредитной политики с 2020 года, переходит на должность советника председателя ЦБ. «Он продолжит участвовать в подготовке решений по денежно-кредитной политике. Также его ключевой задачей в новой должности будет усиление взаимодействия с главными управлениями Банка России по направлениям регионального анализа и коммуникации в сфере денежно-кредитной политики», — уточнили в ЦБ.