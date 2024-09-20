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В декабре РЖД намерена возобновить регулярные пассажирские перевозки с КНДР

ОАО «Российские железные дороги» приступит к регулярным пассажирским перевозкам в КНДР И КНР через погранпереходы в Приморье. Об этом сегодня, 20 сентября, заявил начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ОАО «РЖД» Сергей Фомичев.

Источник: РИА "Новости"

«На прошлой неделе проведено международное совещание по границам, которые были закрыты после пандемии — это с Северной Кореей и с Китаем. С 15 декабря мы начинаем работать из Суйфэньхэ в Гродеково (Приморский край.— “Ъ”) поездом китайских железных дорог. И с 15 декабря начинаем работать с северокорейской дорогой на участке Хасан (Приморье.— “Ъ”)—Туманган (КНДР.— “Ъ”) три раза в неделю. Открываем границы, это создаст туристический поток», — цитирует выступление господина Фомичева на Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток» в Хабаровске «Интерфакс».

В июле первая туристическая группа отправилась в КНДР на поезде после паузы, вызванной эпидемией коронавируса.

О том, как Северная Корея приоткрывается для иностранных туристов, — в материале «Ъ» «Добро пожаловать, или посторонним въезд запрещен».