В декабре РЖД намерена возобновить регулярные пассажирские перевозки с КНДР

«На прошлой неделе проведено международное совещание по границам, которые были закрыты после пандемии — это с Северной Кореей и с Китаем. С 15 декабря мы начинаем работать из Суйфэньхэ в Гродеково (Приморский край.— “Ъ”) поездом китайских железных дорог. И с 15 декабря начинаем работать с северокорейской дорогой на участке Хасан (Приморье.— “Ъ”)—Туманган (КНДР.— “Ъ”) три раза в неделю. Открываем границы, это создаст туристический поток», — цитирует выступление господина Фомичева на Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток» в Хабаровске «Интерфакс».