Уровень госдолга Великобритании достиг 100% ВВП впервые с 1960-х годов

В конце июля министр финансов Великобритании Рейчел Ривс, выступая в Палате общин (нижней палате парламента), заявила, что бюджет предыдущего консервативного правительства во главе с Риши Сунаком включал траты в размере £22 млрд ($29,2 млрд по текущему курсу), которые не были финансово обеспечены. Она указала, что в связи с этим кабмин лейбористов будет вынужден идти на сокращение госрасходов. Позже премьер-министр страны Кир Стармер намекнул на скорое повышение налогов в стране.