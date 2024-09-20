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Товарооборот РФ со странами СНГ увеличился за шесть месяцев на 6,7%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Товарооборот России со странами СНГ увеличился в январе — июне 2024 года на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в тройке основных партнеров — Белоруссия, Казахстан, Армения. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании Экономического совета СНГ.

Источник: РИА "Новости"

«Внешнеторговый оборот России со странами СНГ в январе — июне 2024 года увеличился по сравнению с январем — июнем 2023 года на 6,7%, в том числе экспорт показывал 14,8%, импорт — 3,7%», — сказал он.

В общем товарообороте России доля торговли с государствами — членами СНГ составляет 16%, уточнил Оверчук. В январе — июне 2024 года, по словам вице-премьера, «в тройке основных партнеров России — Белоруссия, Казахстан, Армения».

Оверчук подчеркнул, что страны содружества нацелены наращивать интеграцию и взаимодействие во всех сферах, несмотря на внешнеполитическую обстановку. «Реализуются совместные проекты в областях энергетики, транспорта, сельского хозяйства, развиваются культурные и гуманитарные связи наших стран, стабильно увеличивается доля расчетов в национальных валютах», — закончил вице-премьер.