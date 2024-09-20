Товарооборот РФ со странами СНГ увеличился за шесть месяцев на 6,7%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Товарооборот России со странами СНГ увеличился в январе — июне 2024 года на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в тройке основных партнеров — Белоруссия, Казахстан, Армения. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании Экономического совета СНГ.