Товарооборот РФ со странами СНГ увеличился за шесть месяцев на 6,7%

«Внешнеторговый оборот России со странами СНГ в январе — июне 2024 года увеличился по сравнению с январем — июнем 2023 года на 6,7%, в том числе экспорт показывал 14,8%, импорт — 3,7%», — сказал он.
В общем товарообороте России доля торговли с государствами — членами СНГ составляет 16%, уточнил Оверчук. В январе — июне 2024 года, по словам вице-премьера, «в тройке основных партнеров России — Белоруссия, Казахстан, Армения».
Оверчук подчеркнул, что страны содружества нацелены наращивать интеграцию и взаимодействие во всех сферах, несмотря на внешнеполитическую обстановку. «Реализуются совместные проекты в областях энергетики, транспорта, сельского хозяйства, развиваются культурные и гуманитарные связи наших стран, стабильно увеличивается доля расчетов в национальных валютах», — закончил вице-премьер.