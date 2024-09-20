Софту программируют цены. Есть ли у бизнеса претензии к российскому ПО

В свою очередь, в Минцифры сообщают, что у крупных разработчиков софта рост цен не превышает 15% с учетом инфляции, но это на бумаге. А на деле, говорят собеседники «Ъ FM», заказчикам зачастую нужен дополнительный функционал за отдельную плату. Впрочем, президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев отмечает, что у российских компаний расценки все еще ниже, чем были у иностранных вендоров: "Иностранное ПО, по нашим подсчетам, требовало существенных затрат, то есть это суммы в 1 млн в американской и европейской валюте. Отечественные продукты в два-четыре раза дешевле. Все дорожает потихоньку, естественно, но радикального увеличения я не чувствую.