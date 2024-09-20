Софту программируют цены. Есть ли у бизнеса претензии к российскому ПО

Претензии к стоимости российского ПО бизнес начал активно высказывать в 2023 году. По словам потребителей, самый сильный удар пришелся на 2022-й, когда всего за десять месяцев софт подорожал на 40% и даже больше, рассказывал «Ъ» зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов. Это происходило на фоне ухода из страны крупных иностранных вендоров вроде немецкой Sap, сервисы которой были востребованы, например, у промышленников.
С тех пор, по данным профильных аналитиков, российские разработчики стали ежегодно повышать стоимость своих решений на 15−20%. И это действительно так, подтвердил гендиректор металлургического завода «Элкат» Максим Третьяков: "Есть софт для промышленной автоматизации и очень специализированного промышленного учета, но мы традиционно используем 1С, как-то ее подкручиваем.
То, в чем мы работали и работаем, в силу дороговизны услуг IT-специалистов и прочего, конечно, выросло в цене несколько опережающими темпами. Но вместе с тем, извините, и зарплата токаря как минимум утроилась за последний год".
В свою очередь, в Минцифры сообщают, что у крупных разработчиков софта рост цен не превышает 15% с учетом инфляции, но это на бумаге. А на деле, говорят собеседники «Ъ FM», заказчикам зачастую нужен дополнительный функционал за отдельную плату. Впрочем, президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев отмечает, что у российских компаний расценки все еще ниже, чем были у иностранных вендоров: "Иностранное ПО, по нашим подсчетам, требовало существенных затрат, то есть это суммы в 1 млн в американской и европейской валюте. Отечественные продукты в два-четыре раза дешевле. Все дорожает потихоньку, естественно, но радикального увеличения я не чувствую.
Ежегодный плюс в 10−15% — это более или менее реальная ситуация".
Недавний опрос ассоциации «Отечественный софт» показал, что 70% ее участников с 2023 года не повышали цены. Опрошенные «Ъ FM» разработчики говорят, что если стоимость продукции и росла, то прежде всего из-за острого дефицита кадров. Компании сейчас вынуждены создавать совершенно новые сервисы на замену ушедшим аналогам, а квалифицированных специалистов для этого на рынке почти нет. Поэтому основатель компании-разработчика операционной системы Uncom OS Никита Кочерженко и вовсе считает претензии властей абсурдными:
«Я готов согласиться и принять комментарий частного пользователя. Но странно это слышать от чиновников. По взмаху волшебной палочки мы не получим программное обеспечение, превосходящее продукты, которые разрабатывались на протяжении десятков лет. Роль государства в том, чтобы помочь специалистам и пользователям иметь возможность приобретать российский софт по доступным ценам».
При этом «Ъ» в начале сентября сообщал, что некоторые разработчики уже в этом месяце должны еще на 15% повысить цены на свое ПО. Виной тому высокая ключевая ставка, из-за которой заемные средства становятся слишком дорогими. В свою очередь, Минцифры уверяет, что при необходимости ведомство готово оперативно рассматривать «другие инструменты регулирования».