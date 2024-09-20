Роснедра выдали 15 лицензий на разведку запасов лития в промышленных водах

В то же время в Минприроды добавили, что экономическая эффективность добычи лития приводится в материалах технико-экономического обоснования постоянных кондиций для конкретного месторождения и представляется на государственную экспертизу запасов совместно с подсчетом запасов промышленных подземных вод. Но в министерстве не стали приводить конкретные данные по потенциалу запасов лития в промышленных водах.