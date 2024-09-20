Роснедра выдали 15 лицензий на разведку запасов лития в промышленных водах

В министерстве отметили, что у компаний есть некоторый интерес к возможности добычи лития из подземных вод. «Роснедрами и территориальными органами предоставлено право пользования недрами по 15 лицензиям с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, и геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (промышленные подземные воды)», — сказали в Минприроды.
При этом в министерстве подчеркнули, что сейчас добыча промышленных подземных вод с целью извлечения лития пока не осуществляется.
В то же время в Минприроды добавили, что экономическая эффективность добычи лития приводится в материалах технико-экономического обоснования постоянных кондиций для конкретного месторождения и представляется на государственную экспертизу запасов совместно с подсчетом запасов промышленных подземных вод. Но в министерстве не стали приводить конкретные данные по потенциалу запасов лития в промышленных водах.
Ранее в презентации главы Госкомиссии по запасам Игоря Шпурова говорилось, что добыча лития из попутных вод наиболее благоприятна сейчас в Иркутской области и Якутии, где открыты и разрабатываются месторождения нефти и газа.