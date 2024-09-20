Названы регионы России, где можно купить квартиру дешевле 150 тысяч рублей

Согласно данным «Авито Недвижимости» и «Циана», в выборку вошли квартиры, обеспеченные необходимыми инженерными коммуникациями. Например, в центре поселка Войвож в Коми за 80 тысяч рублей предлагается однокомнатная квартира площадью около 31 квадратного метра с мебелью и косметическим ремонтом. Расположена она в трехэтажном кирпичном доме. По той же цене выставлена двушка в 48 «квадратов» в поселке Воргашор городского округа Воркута. В объявлении отмечается, что квартира продается с мебелью.
Также бюджетные варианты можно найти в Архангельской области — за 100 тысяч рублей предлагается трехкомнатная квартира в 65 «квадратов» в поселке Луковецкий. В объявлении указывается, что дом является деревянным, но при этом коммуникации — центральные. Кроме того, в городе Инта в Коми продается за 130 тысяч рублей (с возможностью торга) трехкомнатная квартира площадью 56 квадратных метров в кирпичном трехэтажном доме. В деревне Григорово в Архангельской области за 140 тысяч рублей выставлена двушка площадью 52 квадратных метра со всеми коммуникациями, расположенная в пятиэтажке.
«Если говорить отдельно о Коми, то ситуация на рынке недвижимости в местных поселках обусловлена сразу несколькими факторами, в том числе ограниченным транспортным сообщением, суровыми климатическими условиями и оттоком населения», — объяснил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов добавил, что появление в базах очень дешевых квартир почти всегда связано с переездом из удаленных населенных пунктов.
«Их продавцы знают ситуацию на локальном рынке и когда возникает понимание, что продать квартиру по какой-либо рыночной цене не получится, то тогда факторами ценообразования становятся не стоимость других квартир в базах объявлений, а сумма коммунальных платежей или стоимость контейнерной перевозки вещей при переезде», — заключил он.