Названы регионы России, где можно купить квартиру дешевле 150 тысяч рублей

Также бюджетные варианты можно найти в Архангельской области — за 100 тысяч рублей предлагается трехкомнатная квартира в 65 «квадратов» в поселке Луковецкий. В объявлении указывается, что дом является деревянным, но при этом коммуникации — центральные. Кроме того, в городе Инта в Коми продается за 130 тысяч рублей (с возможностью торга) трехкомнатная квартира площадью 56 квадратных метров в кирпичном трехэтажном доме. В деревне Григорово в Архангельской области за 140 тысяч рублей выставлена двушка площадью 52 квадратных метра со всеми коммуникациями, расположенная в пятиэтажке.