Минстрой поддержал обязательную установку датчиков газа во всех жилых домах

В тексте ответа на депутатский запрос отмечается, что внедрение ИСУГ будет способствовать целям по повышению безопасности использования природного газа, усилению контроля за потреблением газа и контроля за вмешательством в работу приборов учета и снижение несанкционированного потребления, а также по повышению безопасности использования газа в быту, сокращению рисков прекращения поставки газа из-за аварий.