Минстрой поддержал обязательную установку датчиков газа во всех жилых домах

«Минстрой России концептуально поддерживает предложение об установке в жилых домах, оборудованных газовым оборудованием, газоанализаторов метана и угарного газа. Минстрой России концептуально поддерживает предложение об установке в квартирах многоквартирных домов, оборудованных газовым оборудованием, газоанализаторов метана и угарного газа», — сказано в ответе замминистра строительства и ЖКХ Алексея Ересько.
В тексте документа также отмечается, что эффективным механизмом повышения безопасности газового оборудования в жилых домах является установка интеллектуальной системы учета газа, оборудованных системами контроля уровня загазованности, а также возможностью автоматического отключения подачи газа в случае срабатывания устройств контроля условий безопасного использования газа и возможностью принудительного дистанционного отключения подачи газа в эксплуатируемых и вводимых в эксплуатацию домах (ИСУГ).
«Минстрой России поддерживает инициативу обязательной установки в квартирах многоквартирных домов и жилых домах, оборудованных газовым оборудованием, отечественных ИСУГ», — подчеркивается в ответе профильного министерства.
В тексте ответа на депутатский запрос отмечается, что внедрение ИСУГ будет способствовать целям по повышению безопасности использования природного газа, усилению контроля за потреблением газа и контроля за вмешательством в работу приборов учета и снижение несанкционированного потребления, а также по повышению безопасности использования газа в быту, сокращению рисков прекращения поставки газа из-за аварий.
На данным момент Минстрой прорабатывает вопросы, связанные с определением источников и порядка финансирования замены газовых счетчиков на ИСУГ, а также категории потребителей газа, для которых установка таких приборов станет обязательной, сказано в документе.