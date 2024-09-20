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МФО Т-банка провела дебютное размещение облигаций на 10 млрд рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Микрофинансовая организация (МФО) «Т-финанс», входящая в группу Т-банка, завершила размещение дебютного выпуска облигаций на 10 млрд рублей с плавающей ставкой купона, следует из сообщения компании.

Источник: Reuters

«Выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей и сроком обращения два года был размещен на Московской бирже 20 сентября. Ставка купона рассчитывается исходя из текущего значения ключевой ставки + 275 базисных пунктов. Выплата купона осуществляется ежемесячно», — говорится в сообщении.

Как отмечают в «Т-финанс», книга заявок была существенно переподписана, при этом больше половины объема размещения пришлось на розничных инвесторов. Привлеченные средства будут использованы компанией для расширения бизнеса и увеличения объемов выдач.

«Спрос на первоначально заявленный объем в 5 млрд рублей значительно превысил предложение, и было принято решение увеличить объем заимствования в 2 раза, хотя и при таком объеме была значительная переподписка. Выпуск на 10 млрд стал рекордным для микрофинансовых компаний на российском рынке», — отмечает директор по кредитованию физических лиц, вице-президент Т-банка Кирилл Григорьев.