МБМ проведет обучение для предпринимателей из сферы электронной коммерции

Занятия продлятся 1,5 месяца. Наставники проекта помогут новичкам создать и запустить магазин на крупнейших отечественных маркетплейсах, а тем, кто уже ведет свое дело на интернет-площадках, оптимизировать бизнес-процессы.
Обучение начнется с пятидневного онлайн-курса, на котором участники изучат алгоритм работы на маркетплейсах. Вебинары будут проходить ежедневно с 21 по 25 октября с 15:00 до 16:30.
21 октября предприниматели разберутся, какую интернет-площадку выбрать для старта, как рассчитать юнит-экономику и проанализировать товары.
22 октября вебинар будет посвящен ошибкам, которые допускают новички и действующие предприниматели на маркетплейсах.
23 октября спикер расскажет о нюансах налогового и бухгалтерского учета и отчетности.
24 октября участники узнают, как продвигать товары, увеличивать продажи и масштабироваться.
25 октября в рамках финального вебинара эксперт объяснит, как избежать штрафов на маркетплейсах.
После теоретической части 30 октября состоится очная встреча. Она пройдет с 15:00 до 18:00 в бизнес-пространстве «Митинг Поинт» делового центра «Москва» по адресу: улица Охотный Ряд, дом 2 (подъезд 3, пятый этаж, зал «Москва»). На встрече предприниматели разделятся на мини-группы по 10−12 человек и познакомятся с наставниками. Занятия с ними будут проходить с 1 по 30 ноября в онлайн- или офлайн-формате.
Наставниками проекта выступят бизнесмены, которые уже не первый год успешно работают на маркетплейсах и делают многомиллионные обороты, реализуя различные товары: от одежды до стройматериалов. Среди них — владелица брендов одежды Александра Тарловская и основатель бренда носков и нижнего белья Ян Григорьев, экономист и аудитор Екатерина Мудрая и другие. Всего к проекту присоединится десять специалистов.
4 декабря пройдет финальный демодень, на котором предприниматели расскажут о результатах, достигнутых в процессе обучения.
Участие в программе «Маркетплейсы: путь к успеху» бесплатное, доступно по предварительной регистрации на портале МБМ.
Образовательная поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ГБУ «Малый бизнес Москвы» при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.
Для предпринимателей проводятся бесплатные обучающие и деловые мероприятия — форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на сайте МБМ: mbm.mos.ru и по телефону:
Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы», ИНН 7703766666
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