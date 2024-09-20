МБМ проведет обучение для предпринимателей из сферы электронной коммерции

После теоретической части 30 октября состоится очная встреча. Она пройдет с 15:00 до 18:00 в бизнес-пространстве «Митинг Поинт» делового центра «Москва» по адресу: улица Охотный Ряд, дом 2 (подъезд 3, пятый этаж, зал «Москва»). На встрече предприниматели разделятся на мини-группы по 10−12 человек и познакомятся с наставниками. Занятия с ними будут проходить с 1 по 30 ноября в онлайн- или офлайн-формате.