Каким будет курс рубля 23 сентября 2024: прогноз эксперта

Прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже на будущую неделю — 12,8−13,2. Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может закрепляться в зоне 91−93. В пользу российской валюты краткосрочно может работать приближение налогового периода. Эпизоды укрепления рубля при этом могут носить импульсный характер. В целом мы ожидаем, что фактор налогового периода лишь затормозит процесс рублевого ослабления. Базово снижение экспорта при восстановлении импорта продолжает размывать почву под рублем, причем резкий спад цен на нефть в начале сентября еще на отразился на курсе и может транслироваться в девальвационное движение позднее, в октябре. Сдерживать давление негатива рублю помогают высокие ставки в экономике.