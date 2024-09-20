Каким будет курс рубля 23 сентября 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций завершал неделю в приподнятом настроении, индекс Мосбиржи подобрался к 2800 п. несмотря на фактор пятницы, обычно сдерживающий покупательскую активность.
Драйверы для роста сохранились — рубль продолжил слабеть, в то время как нефть удерживала ценовой рубеж $74−75, а золото обновило исторический рекорд стоимости.
На внешних рынках поутихла эйфория, вызванная резким снижением процентных ставок ФРС. Народный банк Китая на сегодняшнем заседании, как и прогнозировалось, сохранил базовые ставки по кредитам без изменений.
В начале будущей неделе инвесторы будут оценивать предварительные оценки сентябрьских индексов экономической активности PMI в производстве и услугах еврозоны и США. Важных событий и публикаций на российском рынке в понедельник не ожидается.
При сохранении благоприятной конъюнктуры индекс Мосбиржи может попытаться закрепиться выше 2800 п. Прогноз на 23 сентября — 2725−2825 п.
Прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже на будущую неделю — 12,8−13,2. Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может закрепляться в зоне 91−93. В пользу российской валюты краткосрочно может работать приближение налогового периода. Эпизоды укрепления рубля при этом могут носить импульсный характер. В целом мы ожидаем, что фактор налогового периода лишь затормозит процесс рублевого ослабления. Базово снижение экспорта при восстановлении импорта продолжает размывать почву под рублем, причем резкий спад цен на нефть в начале сентября еще на отразился на курсе и может транслироваться в девальвационное движение позднее, в октябре. Сдерживать давление негатива рублю помогают высокие ставки в экономике.
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