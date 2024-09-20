Количество выдач кредитных карт в августе сократилось на 7% по сравнению с июлем

Помимо этого, самое существенное сокращение числа выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по их выдаче) в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем было зафиксировано в Приморском крае (-10,8%), Воронежской (-10,5%) и Оренбургской (-9,7%) областях, а также в Пермском крае (-9,3%) и Омской области (-8,7%). Единственным регионом из топ-30, в котором выдача новых кредитных карт за месяц увеличилась оказалась Республика Крым (+6,3%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 7% и 3,2% соответственно.