Эксперт рассказал, как изменятся цены на путешествия с 1 октября 2024 года

В октябре цены на путешествия по России будут ниже летних на 10−20%, а на зарубежные направления появится много «горящих туров», рассказал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.
По его словам, ожидаемое снижение цен на путешествия по России в октябре связано с окончанием высокого сезона и снижением спроса на отдых.
«Однако при этом цены на авиабилеты по популярным направлениям все еще будут выше прошлогодних», — отмечает эксперт.
В целом, цены на экскурсионные туры по России осенью будут варьироваться в зависимости от региона, продолжительности и наполнения программы.
Например, стоимость тура по Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Дагестану (пять дней) начинается от 62 тыс. руб. Путешествие на Сахалин в октябре будет стоить от 158 тыс. руб. Тур в Калининградскую область на 6 дней — от 80 тыс. руб., а в Башкирию — от 30 тыс. руб.
Говоря о зарубежных поездках из России, Роман Гареев отмечает появление значительного числа «горящих туров», которые «значительно дешевле в сравнении с ценами на них в летний сезон».
Так, туры в Турцию на двоих на неделю с питанием «все включено» начинаются от 100 тыс. руб., в Египет — от 130 тыс. руб., в ОАЭ — от 160 тыс. руб Туры в Таиланд на семью из 3−4 человек могут стоить от 250 тыс. руб. до 1 млн. руб. в зависимости от пожеланий туристов, заключил эксперт.
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