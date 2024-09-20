Эксперт рассказал, как изменятся цены на путешествия с 1 октября 2024 года

Так, туры в Турцию на двоих на неделю с питанием «все включено» начинаются от 100 тыс. руб., в Египет — от 130 тыс. руб., в ОАЭ — от 160 тыс. руб Туры в Таиланд на семью из 3−4 человек могут стоить от 250 тыс. руб. до 1 млн. руб. в зависимости от пожеланий туристов, заключил эксперт.