Кадровики ударились в эзотерику. Зачем астрологов и тарологов привлекают к найму сотрудников

На рынке эзотерики лидируют тарологи. Только на «Авито» опубликованы почти 3 тыс. предложений всевозможных карточных раскладов в Москве. Цена — от 1,5 тыс. руб. до 80 тыс. руб. за сеанс, чаще онлайн. Есть еще корпоративные тарологи, которые выезжают с колодами на мероприятия, цена их услуг стартует от 15−20 тыс. руб. в нижнем сегменте рынка. Бизнес консультируют специалисты с частной практикой, и они в рекламе не нуждаются. У экспертов оккультных услуг, которых на рынке якобы не более 10%, все, как у востребованных психологов: постоянная клиентура и лист ожидания на годы вперед. А в закрытых кругах свои прайс-листы, рассказал руководитель Таро-клуба Александр Гулый:
«Есть специалисты, которые могут посмотреть ситуацию, перспективы, а есть люди, которые окажут ряд услуг, связанных с формированием необходимого будущего. Эта программа “Прогностика плюс”. Порядок цен при работе с запросом на развитие бизнеса, крупную сделку, защиту от конкурентов — сотни тысяч рублей».
К таким специалистам предприниматели ходит регулярно, в среднем раз в неделю, с личными вопросами — чаще, добавляет Александр Гулый. Так что частная практика на раскладах может приносить десятки миллионов дохода. Кроме фиксированных цен, есть еще процент от суммы сделки, утверждает астротрейдер Сергей Будников:
"Сейчас, например, изучаем решение ФРС о понижении ставки. Все спрашивают, будет ли разворот и когда. Цена вопроса у всех разная. Кто-то сидит с $1 млн, у кого-то бюджет больше. Обращаются только инвесторы, которые хотят рисковать и с помощью звезд получить дополнительный источник информации. Они понимают все тонкие моменты, не заставляют подписывать какие-то бумаги, это всего лишь страховка для них.
Есть два вида договора. Первый — с фиксированной суммой, если человек заработал от $100 до $1000. А есть соглашение с прописанным процентом, обычно это 20%. То есть клиент заработал, заплатил и еще раз обратился".
Интерес к эзотерике только нарастает. 14% предпринимателей, как показали данные опроса компании «Битрикс24» обращаются к тарологам. И 92% из них довольны услугой и не исключают, что снова ею воспользуются. Все чаще этот инструмент теперь применяется и при найме, подчеркнула астролог Светлана Драган. По ее словам, так бизнес хочет обеспечить себе некие гарантии пусть не успеха, но хотя бы баланса:
"Это не только предсказательная практика, это ведь навигация, возможность строить бизнес, а не отслеживать его. Конечно, в этом случае это серьезные деньги могут быть. Когда специалиста принимают на работу и используют эти знания в кадровой сфере, это, честно говоря, достаточно мощный инструмент.
Физиогномика, почерковедение, хиромантия, хирогномика, — все это может рассказать о человеке значительно больше, чем предполагает инструментарий психолога. Например, для бухгалтера хорошо бы иметь пальцы с чуть выраженных суставами, потому что это говорит о его педантичности, такой аналитичности".
Тарологов-кадровиков уже берут в штат. В этом году такую вакансию, к примеру, разместила X5 Group. Предлагает ее и один из отелей. Из требований к соискателям — увидеть потенциал кандидатов и действующих сотрудников в самом запутанном раскладе. Зарплаты эзотериков уже превышают 0,5 млн руб. в месяц, даже на удаленке. Такие оклады предлагает, например, один из сервисов онлайн-консультаций, что набирает рунологов, тарологов, нумерологов и экстрасенсов. На фоне взрывного спроса подтягивается и «старая гвардия»: в СМИ появилась информация, что вернулся Анатолий Кашпировский, главный гипнотезер времен перестройки. Ему сейчас 85 лет. Групповые сеансы (теперь с зарядом на соль, а не воду, как раньше) стоят от 3,5 тыс. руб. до 9 тыс. руб., индивидуальные — 25 тыс. руб.