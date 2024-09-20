Кадровики ударились в эзотерику. Зачем астрологов и тарологов привлекают к найму сотрудников

Тарологов-кадровиков уже берут в штат. В этом году такую вакансию, к примеру, разместила X5 Group. Предлагает ее и один из отелей. Из требований к соискателям — увидеть потенциал кандидатов и действующих сотрудников в самом запутанном раскладе. Зарплаты эзотериков уже превышают 0,5 млн руб. в месяц, даже на удаленке. Такие оклады предлагает, например, один из сервисов онлайн-консультаций, что набирает рунологов, тарологов, нумерологов и экстрасенсов. На фоне взрывного спроса подтягивается и «старая гвардия»: в СМИ появилась информация, что вернулся Анатолий Кашпировский, главный гипнотезер времен перестройки. Ему сейчас 85 лет. Групповые сеансы (теперь с зарядом на соль, а не воду, как раньше) стоят от 3,5 тыс. руб. до 9 тыс. руб., индивидуальные — 25 тыс. руб.