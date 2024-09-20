Импорт российской нефти в Китай в августе вырос на 25,6%

В денежном выражении показатель вырос на 20,6%, до $5,38 млрд. За период с января по август поставки российской нефти увеличились на 1% в годовом выражении, до 71,94 млн тонн, в стоимостном — на 10,8%, до $42,8 млрд.
Россия продолжает лидировать среди стран, поставляющих Китаю нефть. Второе место занимает Саудовская Аравия, чьи поставки за восемь месяцев снизились на 13,4%, до 52,08 млн тонн. Третье место занимает Малайзия, нефтяной экспорт которой в КНР вырос на 22,8%, до 43,17 млн тонн.
По данным Международного энергетического агентства, в Китае четвертый месяц подряд наблюдается сокращение спроса на нефть — это сдерживает глобальный рост потребления, а также давит на цены. Российские доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в августе оказались на уровне июля 2023 года — снижались как объемы поставок, так и цены.