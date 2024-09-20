Импорт российской нефти в Китай в августе вырос на 25,6%

По данным Международного энергетического агентства, в Китае четвертый месяц подряд наблюдается сокращение спроса на нефть — это сдерживает глобальный рост потребления, а также давит на цены. Российские доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в августе оказались на уровне июля 2023 года — снижались как объемы поставок, так и цены.