ФРС опоздала: что ожидать российским инвесторам

ФРС в этот же день опубликовала новые оценки: сократила прогноз по инфляции в текущем году до 2,3% с 2,6%, в 2025 году — до 2,1% с 2,3%. Но теперь ожидает более быстрые темпы снижения процентной ставки: в конце текущего года на уровне 4,4% (ранее 5,1%), а в конце 2025 года — 3,4% (ранее 4,1%), рассказала аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Экономика США в 2024 году, по ожиданиям ФРС, вырастет на 2% против предыдущей оценки 2,1%.