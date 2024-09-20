ФРС опоздала: что ожидать российским инвесторам

Финансисты впервые за долгое оказались растерянными в ожидании смягчения денежно-кредитной политики центробанка США — они часто меняли свои прогнозы по снижению ставки по мере приближения заседания регулятора, согласно данным инструмента CME FedWatch. Но Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября начала первый за 4 года цикл снижения ключевой ставки с резкого шага — сразу на 0,5 процентного пункта, до 4,75−5%.
За последние 20 лет такое резкое снижение процентных ставок происходило только во время мирового финансового кризиса и пандемии.
Федрезерв разрывается между желанием снизить инфляцию с 3,2% до 2%, сохранить безработицу на уровне 4% и страхом глубокой рецессии, которая может ускорить рост цен и увеличить количество безработных. И такой резкий шаг показывает, что регулятор опоздал и стремится наверстать упущенное.
Постепенное и осторожное снижение ставки надо было начинать ранее, утверждают аналитики. Приток дешевых денег в экономику нарушит баланс между спросом и предложением, перетоками капитала между рынками.
«Мы не думаем, что отстаем со снижением ставок. Но вы можете считать этот шаг признаком нашей решимости не отставать», — заявил глава ФРС Джером Пауэлл на брифинге после решения о снижении ставки.
По оценке генерального директора JP Morgan Джейми Даймона, решение ФРС не придаст импульс реальной экономике. «Мы все равно идем к рецессии или мягкой посадке, как не называй, — это все одно и то же», — заявил он.
«Двойной мандат ФРС (обеспечение ценовой стабильности и обеспечение полной занятости) приводит к тому, что регулятору приходится уделять больше внимание одному из двух показателей», — пояснил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.
Члены ФРС решили, что именно ситуация на рынке труда требует дополнительной поддержки. «В результате, регулятор снизил процентную ставку сразу на 50 б.п.», — отметил он.
ФРС в этот же день опубликовала новые оценки: сократила прогноз по инфляции в текущем году до 2,3% с 2,6%, в 2025 году — до 2,1% с 2,3%. Но теперь ожидает более быстрые темпы снижения процентной ставки: в конце текущего года на уровне 4,4% (ранее 5,1%), а в конце 2025 года — 3,4% (ранее 4,1%), рассказала аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Экономика США в 2024 году, по ожиданиям ФРС, вырастет на 2% против предыдущей оценки 2,1%.
Реакция рынков
Фондовые рынки США росли в ожидании заседания ФРС, а индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average обновили рекорды. Но после снижения ставки 18 сентября индексы при закрытии бирж оказались в минусе. В этот же день золото обновило рекорд несколько раз — драгметалл быстро дорожал весь сентябрь, несколько раз обновлял максимумы за неделю до заседания ФРС, и в целом с начала года подорожал на треть на неуверенности центробанка США и геополитических страхах в мире.
На ожиданиях решений регуляторов ЕС и США по снижению ставок цена нефти Brent упала ниже 69 долларов впервые с 1 декабря 2021 года. В это время цена золота достигла нового исторического максимума — выше 2570 долларов за тройскую унцию, затем был побито еще несколько рекордов и цена превысила 2600 долларов впервые в истории. Доллар к основным валютам не изменил своей стоимости к 19 сентября спустя день, цена нефти выросла до 74,5 доллара, цена государственных облигаций США упала. Bitcoin превысил 62 тыс. долларов, подорожали и остальные криптовалюты, рисковые активы.
Елена Кожухова назвала итоги заседания ФРС в целом позитивными для рисковых активов и золота, для акций США — деньги в экономике подешевели, выросли возможности для спекуляций. Регулятор заметно смягчил политику и при этом также ожидает стабильного состояния национальной экономики, что при прочих равных может обеспечить дальнейшие покупки американских акций, а за ними — и сырьевых товаров. На протяжении нескольких сессий после решения ФРС цены на рынках могут резко колебаться, предупредила она.
Вчерашнее решение ФРС оказалось неожиданным для большинства рынка, поэтому могло вызвать краткосрочную волатильность.
К чему приведет решение ФРС
Снижение ставки, с временем, приведет к росту балансов мировых ЦБ, полагает старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Бартенев. Один из трендов, по его оценке, на следующие пять лет — это увеличение золотовалютных резервов (ЗВР) со стороны мировых ЦБ.
«Безусловно, часть покупок, помимо валютной позиции, придется на золото. В таких условиях, в следующие 12 месяцев возможен рост золота до 2900 долларов за унцию», — прогнозирует он.
Лет 10 назад, мировые ЦБ предпочли бы покупать на значительную часть от своих ЗВР — гособлигации США. «Сейчас, вероятно, тренд изменится и ЦБ будут диверсифицировать страновые риски», — отметил экономист. По оценке Goldman Sachs, золото может подорожать до 2700 долларов из-за спроса на него центробанков развивающихся стран, которые будут увеличивать резервы драгметалла на фоне неуверенности в шагах ФРС и защитной силе гособлигаций США и доллара.
«При прочих равных, смягчения денежно-кредитной политики ФРС будет приводить к ослаблению доллара. А значит, можно ожидать роста стоимости долларовых активов, например, золота», — уточнил Никита Кулагин.
По мнению Александра Бартенева, снижение ставки ФРС США также приведет к росту долговых активов во всем мире, в России, вероятно это замещающие валютные облигации. В мире — это суверенные евробонды и корпоративные еврооблигации инвестиционного кредитного качества.
Дешевая ликвидность, должна увеличить размер корпоративной прибыли, снизив издержки производства, компании смогут отчитываться лучше ожиданий. «Таким образом в следующие три года есть вероятность роста американских фондовых индексов», — полагает он.
«Если ФРС удастся снизить процентные ставки в соответствии с планом, вернуть инфляцию к цели и при этом не допустить рецессии, то это будет позитивом для мировых рынков и цен на сырье», — уточнил Никита Кулагин.
По мнению Александра Бартенева, снижение ставки ФРС США напрямую не влияет на российский рынок.
Но косвенно влияние велико, так как мы не изолированы от общей финансовой системы. Опыт США, которые раньше начали повышать ставку и раньше достигли успехов в борьбе с инфляцией, показывает нам дальнейшую траекторию действий нашего регулятора в случае достижения успехов в борьбе с инфляцией. В таком случае, российский фондовый рынок вырастет в следующие 12 месяцев. Фаворитами могут стать акции металлургических компаний и банковский сектор.
Пора действовать
Резкое снижение ставки ФРС США дает сигнал мировым ЦБ, что «пора действовать», считает Александр Бартенев. Во время пандемии все центробанки включили денежные станки для раздачи субсидий населению и бизнесу, которые были в карантине. Это привело к росту инфляции, госдолгов. А затем регуляторы повышали ставки, чтобы сдержать рост цен, но привели к замедлению роста экономик, сокращению доходов и расходов населения. Выросло долговое бремя — проценты по долгам душат национальные экономики, бизнес, потребителей. Теперь пришло время снижать ставки.
«Снижение ставки ФРС, в основном, направлено на снижение рисков обслуживания государственного и корпоративного долга, но на этом не все», — отметил Александр Бартенев. Он напомнил, что ФРС повышала ставку в течение 16 месяцев 11 раз.
Регулятору удалось побороть инфляцию, попутно ускорив экономику. Опросы населения в США показывают, что практически все жители страны и бизнесмены хотят снижение процентных ставок в ближайшем будущем. Активное потребление у американских домохозяйств, в период с начала 2022 года и первую половину этого года, было за счет активного привлечения кредитов. Так, активность по кредитным картам выросла на 53% за два года.
«Снижение ставок ФРС США необходимо чтобы снизить риск банкротств и понизить платеж, поскольку эти домохозяйства смогут рефинансироваться на более приемлемых условиях», — пояснил экономист.
Работодатели в США столкнулись с дорогим финансированием, в условиях высоких ставок бизнес меньше расширяет штат и нанимает персонал. Так с января 2023 безработица в США выросла со значения 3,4% до 4,2% по итогам августа 2024. В дальнейшем это может негативно повлиять на рост бизнеса, компаний.
Удержание ставок на высоком уровне усилило бы риск рецессии в США, в том числе риски обслуживания государственного долга США, который на конец 2023 года превысил 34 трлн долларов США. Это 126% от ВВП по итогам 2023 года. Таким образом, регулятор начинает цикл снижения ставок и дает схожий сигнал другим мировым ЦБ. Снижая риски, прежде всего, банковской системы.
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