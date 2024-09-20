ФАС согласовала сделку по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ»

«Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО “РВБ” (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ), одобрив передачу ООО “Стинн” долей ГК Russ в объединенную компанию. Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены. В рамках передачи долей ООО “РВБ” станет владельцем юридических лиц группы Russ», — говорится в сообщении.
В середине июня Wildberries сообщил, что маркетплейс и группа Russ, оператор наружной рекламы, объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. В августе ООО «Вайлдберриз» передало свои активы в новую структуру. «Для передачи активов ГК Russ требовалось согласие Федеральной антимонопольной службы», — отметили в объединенной компании.