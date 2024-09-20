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ФАС согласовала сделку по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ»

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ», объединенную компанию оператора наружной рекламы и онлайн-ретейлера Wildberries, сообщает пресс-служба объединенной компании.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО “РВБ” (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ), одобрив передачу ООО “Стинн” долей ГК Russ в объединенную компанию. Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены. В рамках передачи долей ООО “РВБ” станет владельцем юридических лиц группы Russ», — говорится в сообщении.

В середине июня Wildberries сообщил, что маркетплейс и группа Russ, оператор наружной рекламы, объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. В августе ООО «Вайлдберриз» передало свои активы в новую структуру. «Для передачи активов ГК Russ требовалось согласие Федеральной антимонопольной службы», — отметили в объединенной компании.