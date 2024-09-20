ФАС надеется на донастройку механизма дифтарифов на электроэнергию в 2024 году

Он отметил, что сейчас 72 региона перешли на модель дифтарифов, еще один должен это сделать с 1 октября.
«При этом мониторинг принятых тарифных решений показал, что большинство субъектов осуществили переход формально, установив очень сильно завышенные уровни, и механизм требует совершенствования. Поэтому в ФАС России разработана концепция по внедрению дифференцированных тарифов, которая предусматривает дальнейшее совершенствование действующих нормативных актов», — сказал он на конференции «Эволюция тарифного регулирования 2024».
Шаскольский пояснил, что, в частности, ФАС разработала два проекта постановления, выводящих из-под действия предельных индексов платы граждан за коммунальные услуги платежей за электроэнергию в объеме второго диапазона объема потребления, а также определяющих предельные значения третьего диапазона. Также подготовлены проекты актов о формировании границ диапазонов потребления с учетом региональной специфики, определяющих правила расчета и утверждения дифтарифов в границах каждого диапазона. «Мы ожидаем принятия необходимых документов правительством до конца года», — подчеркнул он.
О механизме дифференциации тарифов
Российские регионы с 1 января 2024 года могут внедрять дифференцированный тариф на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Цель этого механизма — сокращение перекрестного субсидирования и искоренение практики нецелевого использования электроэнергии в быту — так называемого «серого» майнинга. Так, региональные власти должны переходить на дифференцированный тариф в том случае, если хотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения — то есть превысить предельную величину перекрестного субсидирования.
Весной 2024 года сообщалось, что подход к дифференциации тарифов на электроэнергию для населения по объемам энергопотребления требует доработки, поскольку внедрение этого механизма не привело к снижению перекрестного субсидирования ни в одном из регионов. ФАС сообщала, что донастроит расчет диапазонов потребления электроэнергии при дифференциации тарифов.