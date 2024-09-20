ФАС надеется на донастройку механизма дифтарифов на электроэнергию в 2024 году

Российские регионы с 1 января 2024 года могут внедрять дифференцированный тариф на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Цель этого механизма — сокращение перекрестного субсидирования и искоренение практики нецелевого использования электроэнергии в быту — так называемого «серого» майнинга. Так, региональные власти должны переходить на дифференцированный тариф в том случае, если хотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения — то есть превысить предельную величину перекрестного субсидирования.