Эксперт раскрыл, как чужой негативный опыт мешает россиянам копить

«Мы бы хотели, чтобы какие-то основы были у каждого человека. К сожалению, экономическая теория не всем дается весело и легко. Но чем лучше человек понимает, например, что такое ключевая ставка и как она соотносится с другими процессами в стране — тем лучше он сможет управлять собственными деньгами», — отметил эксперт.