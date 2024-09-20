Эксперт раскрыл, как чужой негативный опыт мешает россиянам копить

«Мы бы хотели, чтобы какие-то основы были у каждого человека. К сожалению, экономическая теория не всем дается весело и легко. Но чем лучше человек понимает, например, что такое ключевая ставка и как она соотносится с другими процессами в стране — тем лучше он сможет управлять собственными деньгами», — отметил эксперт.
Михаил Сергейчик также обратил внимание на фактор «чужого негативного опыта». «По правилу маркетолога, о негативном опыте один человек рассказывает минимум десяти собеседникам, а о позитивном — только кому-то одному. Это означает, что информации об успешном использовании того или иного финансового инструмента всегда будет в разы меньше», — пояснил он.
В качестве аналогии эксперт привел ситуацию, когда начинающий инвестор не до конца разобрался в активе, в который вложился.
Например, человек видит в приложении, что цена от номинала облигации упала. Он не понимает, что происходит и думает, что его обманули, хотя это всего лишь рыночное снижение стоимости. Затем рассказывает о своем негативном опыте знакомым. Так и растет недоверие.
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