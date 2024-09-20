«Домклик»: апартаменты в России дороже квартир в новостройках на 11%

«По нашим данным об ипотечных сделках “Сбера”, апартаменты в среднем по РФ стоят дороже, чем квартиры. В 2024 году заемщики по РФ покупали апартаменты в среднем за 7,6 миллиона рублей, что на 11,2% дороже квартир на первичном рынке и на 67,3% больше стоимости готового жилья», — приводятся в сообщении слова директора дивизиона «Домклик» Алексея Лейпи.
При этом в десяти регионах, лидирующих по выдачам ипотеки на апартаменты, наблюдается обратная ситуация. В большинстве из них, включая Московский регион, Тюменскую, Свердловскую и Новосибирскую область, апартаменты дешевле первички, а разница достигает 12−26%.
По подсчетам сервиса, среди регионов из топ-10, где заемщики получили наибольшее количество ипотек на апартаменты, самые дорогие лоты сосредоточены в Москве (в среднем 9,2 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (8,9 миллиона), Московской области (7,8 миллиона рублей). При этом замыкает топ Алтайский край с 4,2 миллиона рублей в среднем за лот.
В субъектах РФ из топ-10 примерно половина всех кредитов на апартаменты пришлась на Московский регион (48%). «Далее следуют Краснодарский край (11,6%) и Санкт-Петербург (6,7%)», — добавляется в сообщении.
В нем указывается, что всего в 2024 году заемщики приобрели в ипотеку 1,8 тысячи. апартаментов. Доля от общего количества ипотечных выдач оказалась несущественной — менее 1%.
Кроме того, аналитики «Домклик» подсчитали, что медианный возраст покупателей апартаментов составляет 41 год. Квартиры, как правило, приобретают люди помладше — 37 лет. В основном покупатели апартаментов не имеют детей (86%). При этом бездетных среди покупателей квартир гораздо меньше (около 63%), а почти 36% заемщиков имеют одного или двух детей.
Кроме того, существенно отличается доход у заемщиков. Покупатели апартаментов зарабатывают в среднем 360 тысяч рублей в месяц, тогда как это значение у покупателей квартир почти в три раза ниже — 131 тысяча рублей, добавили в сервисе.