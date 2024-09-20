«Домклик»: апартаменты в России дороже квартир в новостройках на 11%

Кроме того, аналитики «Домклик» подсчитали, что медианный возраст покупателей апартаментов составляет 41 год. Квартиры, как правило, приобретают люди помладше — 37 лет. В основном покупатели апартаментов не имеют детей (86%). При этом бездетных среди покупателей квартир гораздо меньше (около 63%), а почти 36% заемщиков имеют одного или двух детей.