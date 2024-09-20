Дефицит бюджета Украины в 2025 году составит 19,4% ВВП

Ранее премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект госбюджета на 2025 год с дефицитом в 1,6 трлн гривен ($38,6 млрд). Доходы ожидаются на уровне 2 трлн гривен (около $48 млрд), расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн гривен ($87 млрд). Глава правительства отмечал, что все внутренние ресурсы «будут снова направляться на оборону и безопасность». По его словам, расходы на оборону вырастут минимум до 2,22 трлн гривен ($53,6 млрд).