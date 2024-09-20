Число регионов с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО сократилось до четырех

В регуляторе напомнили, что необоснованные выплаты по фиктивным авариям, завышенным требованиям потерпевших и другим недобросовестным действиям в итоге приводят к росту цен на ОСАГО для всех водителей. «Банк России усовершенствовал методику риск-профилирования субъектов и использовал в мониторинге новый показатель — индикатор выборки по признаку “неоднократности” убытков. Он позволяет проанализировать региональную специфику по случаям, когда один и тот же водитель или автомобиль в течение года несколько раз становятся участниками аварии. Если в регионе на долю страховых событий с такими признаками приходится много ДТП, это свидетельствует о высоких рисках недобросовестных действий. Например, неоднократные аварии с участием водителя, который получает крупные страховые выплаты в качестве потерпевшего, могут быть намеренными», — добавили в ЦБ.