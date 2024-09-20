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«Алроса» закрыла книгу заявок на 4-летние облигации с плавающим купоном

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания «Алроса» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом 45 млрд рублей с переменным купоном, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Об этом говорится в сообщении компании.

Источник: РИА "Новости"

Срок обращения облигаций составит четыре года, купонный период — 30 дней, тип купона — переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Спред установлен на уровне 1,2% годовых.

Размещение на Мосбирже запланировано на 23 сентября, выпуск включен в первый уровень листинга.

В компании добавили, что цели привлечения средств — общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.

Банками — организаторами выпуска являются «ВТБ Капитал трейдинг», МКБ, Совкомбанк.

О компании.

«Алроса» ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций «Алросы», Республика Саха (Якутия) — 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, — 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.