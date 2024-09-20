«Алроса» закрыла книгу заявок на 4-летние облигации с плавающим купоном

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания «Алроса» закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом 45 млрд рублей с переменным купоном, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Об этом говорится в сообщении компании.