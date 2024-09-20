«Алроса» закрыла книгу заявок на 4-летние облигации с плавающим купоном

Срок обращения облигаций составит четыре года, купонный период — 30 дней, тип купона — переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Спред установлен на уровне 1,2% годовых.
Размещение на Мосбирже запланировано на 23 сентября, выпуск включен в первый уровень листинга.
В компании добавили, что цели привлечения средств — общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.
Банками — организаторами выпуска являются «ВТБ Капитал трейдинг», МКБ, Совкомбанк.
О компании.
«Алроса» ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.
Российская Федерация владеет 33,03% акций «Алросы», Республика Саха (Якутия) — 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, — 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.