Акции Nike подорожали на 8% после заявления о смене гендиректора

Акции Nike в США подорожали после того, как стало известно об отставке гендиректора компании Джона Донахью. Его место займет Эллиот Хилл, который проработал в Nike более 30 лет и теперь возвращается с пенсии. Акции Nike с начала года потеряли в стоимости почти четверть: компанию упрекали в неспособности создать новые коллекции, которые будут столь же популярны, как и предыдущие, а также в том, что пока она делает упор на собственные каналы продаж, ретейлеры продвигают ее конкурентов.