Акции Nike подорожали на 8% после заявления о смене гендиректора

Акции Nike в США на премаркете подорожали почти на 7,5%, следует из торговых данных. На 12:26 мск рост замедлился до 6,98%. К закрытию торгов 19 сентября акции Nike стоили $80,98 (+0,1%).
На постмаркете 19 сентября акции Nike выросли на 8% после того, как стало известно об отставке гендиректора компании Джона Донахью, пишет CNBC. Его место займет бывший топ-менеджер Эллиот Хилл, который проработал в компании более 30 лет. Хилл пришел в Nike как стажер в 1988 году, а покинул — в 2020-м, выйдя на пенсию в качестве президента подразделения потребительского рынка. Донахью покинет пост гендиректора Nike 13 октября и до конца января 2025 года останется в роли советника.
Опыт Хилла, его стиль руководства и глубокое понимание спортивной сферы в сочетании с его страстью к спорту делают его подходящим кандидатом на место руководителя на следующем этапе роста Nike, заявил исполнительный директор компании Марк Паркер. Как утверждают источники CNBC, Хилл пользовался большой популярностью среди сотрудников во время своей работы в Nike. Сам он заявил, что ждет возможности «представить смелые, передовые продукты», которые позволят компании выделиться на рынке и привлекут клиентов на годы вперед.
Nike переживает масштабную реструктуризацию после того, как она в своей стратегии сделала упор на продажи потребителям напрямую, отмечает CNBC. По мнению критиков, наращивая продажи через собственные магазины и сайт, Nike упустила из виду инновации и не смогла выпустить новаторские модели кроссовок по типу тех, которыми она раньше славилась, пишет издание.
В конце июня Nike спрогнозировала, что ее продажи упадут на 10% в текущем квартале из-за слабого спроса в Китае и «неравномерных» потребительских тенденциях по всему миру. Этот прогноз намного хуже ожиданий аналитиков, отмечает CNBC: в среднем они ожидали снижения на 3,2%.
Акции Nike с начала 2024 года подешевели на 25,4%. Как отмечал Bloomberg, позиции компании ослабли после многих лет доминирования в спортивном секторе, поскольку она не смогла создать новые коллекции на замену таким популярным моделям, как ретрокроссовки Air Force 1 и Dunk. При этом, в то время как Nike сосредоточена на своих каналах продаж, ретейлеры продвигают конкурентов бренда. В противовес Nike ее немецкий конкурент adidas охотно сотрудничает с ретейлерами и ускоряет внедрение новых продуктов.