Долгов — полный комплекс

Банк России совместно с участниками кредитного рынка и Минфином подготовил законопроект о комплексном урегулировании долгов физлиц, который может быть рассмотрен уже в осеннюю сессию Госдумы. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование». В частности, предлагается, что срок для проведения урегулирования не превысит 30 дней, кроме того, будут ограничены возможности принудительного взыскания в период урегулирования. Как уточнил господин Чирков, урегулирование задолженности смогут проводить банки, МФО, КПК, АО «Дом.РФ», а также юрлица, получившие право требования к заемщику по кредитным договорам. По его словам, если заемщик пришел к кредитору и попросил провести комплексное урегулирование, то кредитор об этом должен будет сообщить через бюро кредитных историй другим кредиторам. «Другие кредиторы в течение… ограниченного срока… не могут пойти в суд, чтобы все находились в равных условиях и пытались договориться», — пояснил он.