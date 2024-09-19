Верховный суд объяснил, как учитывать роялти в стоимости ввозимых товаров

Компания импортировала в РФ стальные кольца для сборки подшипников, но в 2021 году после очередной поставки Балтийская таможня выяснила, что между американской Timken Company и «Тимкен ОВК» был заключен лицензионный договор, сопряженный с поставкой этих комплектующих. Ведомство включило в стоимость импортируемых товаров платежи по роялти (лицензионные платежи), что привело к увеличению суммы таможенных пошлин на 7,4 млн руб.
Однако предприятие с таким подходом не согласилось и подало иск в суд. «Тимкен ОВК» настаивало, что ввозимые товары являются лишь частью готовой продукции, поэтому в их стоимость нужно включать не всю сумму роялти, а только ту долю, которая приходится на эти комплектующие.
Тем не менее арбитражные суды довод компании отклонили, сославшись на «невозможность выделения части лицензионных платежей, которая относится к каждому из ввезенных товаров». «Тимкен ОВК» обратилась с жалобой в ВС, где аргументы бизнеса признали заслуживающими внимания, и дело передали в экономколлегию. Коллегия отменила все судебные акты, дав разъяснения для подобных ситуаций.
Как следует из опубликованного определения ВС, платежи за использование объектов интеллектуальной собственности учитываются «в той мере, в какой они влияют на экономическую ценность» товаров. Если декларант отказывается представить доказательства, «позволяющие точно определить, в какой сумме уплаченные им роялти относятся к ввезенным товарам», таможня вправе прибегнуть к расчетному способу в том числе на основе коммерческих и бухгалтерских документов, причем такой расчет не должен являться «произвольным», хотя и допускает «определенную степень гибкости», указал ВС.
Вместе с тем в этом случае заявитель неоднократно приводил доводы о том, что из ввезенных комплектующих нельзя изготовить 60 тыс. подшипников, учтенных при определении размера пошлины. Дело в том, что «при изготовлении одного подшипника используется два стальных кольца», то есть максимально можно было произвести только 35,3 тыс. единиц, подчеркнула экономколлегия. Кроме того, ВС счел важным, что доля спорных компонентов в подшипнике не превышает 31%.
Коллегия по экономическим спорам отметила, что судам стоило предложить заявителю и таможне представить дополнительные доказательства. Иной подход, по мнению ВС, приводит к «необоснованному включению в таможенную стоимость платежей, уплата которых не связана с конкретным ввозимым товаром». На этом основании дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга.
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