Верховный суд объяснил, как учитывать роялти в стоимости ввозимых товаров

Вместе с тем в этом случае заявитель неоднократно приводил доводы о том, что из ввезенных комплектующих нельзя изготовить 60 тыс. подшипников, учтенных при определении размера пошлины. Дело в том, что «при изготовлении одного подшипника используется два стальных кольца», то есть максимально можно было произвести только 35,3 тыс. единиц, подчеркнула экономколлегия. Кроме того, ВС счел важным, что доля спорных компонентов в подшипнике не превышает 31%.