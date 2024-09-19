В российских торговых центрах снизилась посещаемость детских магазинов

Согласно данным, предоставленным «Коммерсанту» аналитической компанией Focus Technologies, количество покупателей в этих магазинах в период с января по август 2024 года сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно с этим, аналитики компании «Чек Индекса», входящей в «Платформу ОФД», зафиксировали сокращение числа покупок на 9% за тот же период. Упадок в основном затронул офлайн-сегмент, в то время как в онлайн-магазинах число транзакций увеличилось на 19%.
Спад не обошел стороной и категорию одежды и обуви, где летом 2024 года было зафиксировано снижение покупок на 10%, а посещаемость торговых центров уменьшилась на 2%. Руководитель исследовательского направления Focus Technologies Михаил Васильев поясняет, что на традиционные магазины сильно влияет переход клиентов в онлайн-среду. Так, продажи детских товаров в сети «Мегамаркет» выросли почти в три раза с начала года.
Эксперты связывают такую динамику с уменьшением рождаемости. Росстат сообщает, что в первой половине 2024 года число новорожденных сократилось на 2,7%, составив 599,6 тысячи. Кроме того, растущая популярность ресейла и перемещение спроса в сети FMCG добавляют неопределённости в рынок.
Несмотря на снижение объёма покупок, средний чек в магазинах детских товаров увеличился на 11%. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина считает, что текущее снижение спроса может стать стимулом для розничных сетей к развитию и привлечению новых клиентов. Эксперты также отмечают, что будущее за омниканальными продажами и оптимизацией торговых площадей.
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