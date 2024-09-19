В российских торговых центрах снизилась посещаемость детских магазинов

Согласно данным, предоставленным «Коммерсанту» аналитической компанией Focus Technologies, количество покупателей в этих магазинах в период с января по август 2024 года сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно с этим, аналитики компании «Чек Индекса», входящей в «Платформу ОФД», зафиксировали сокращение числа покупок на 9% за тот же период. Упадок в основном затронул офлайн-сегмент, в то время как в онлайн-магазинах число транзакций увеличилось на 19%.