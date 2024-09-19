В РФ около 4,5 тыс. отелей прошли классификацию летом 2024 года

Оценку «одна звезда» получили 113 объектов размещения. «Две звезды» присвоены 369 гостиницам, «три звезды» — 1 031 отелю. «Четверок» стало на 492 больше. Еще 92 отеля получили максимальные «пять звезд». За лето также появилось 16 новых аккредитованных организаций по классификации гостиниц, две из которых также классифицируют пляжи и горнолыжные трассы, рассказали в ведомстве.