В Минфине ожидают рынка исламских финансов в РФ на уровне 1 трлн рублей

«Видим, что потенциальный объем этого рынка в Российской Федерации в ближайшие несколько лет может составить до 1 трлн рублей. У нас уже, на мой взгляд, не стоит вопроса о том, что этот эксперимент закончится, мы говорим о его продлении, этого эксперимента, чтобы в конечном итоге выйти на общее регулирование», — сказал Чебесков.
Экономические ведомства сейчас оценивают промежуточные результаты эксперимента по внедрению практик исламских финансов в четырех субъектах РФ и готовят предложения по развитию этого сегмента на следующие годы. «Мы не будем делать какие-то отдельные проекты, на наш взгляд в этом нет необходимости. Мы внедрим эти принципы в стратегию развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года», — пояснил замминистра.
Сейчас в реестр Банка России включены 23 организации, работающие в соответствии с принципами ислама. При этом за последние несколько месяцев в нем зарегистрировались более 15 новых компаний, а всего на территории участвующих в эксперименте субъектов насчитывается более 50 организаций, которые могут быть включены в реестр. Это показывает, что «бизнес начал верить в успехи такого эксперимента и начинает подключаться к этой модели», отметил Чебесков.
Замминистра также рассказал о том, что сейчас ведется активная работа по освещению принципов работы исламского банкинга и партнерского финансирования. «Очень важно отметить, что потенциальный объем этого рынка ни в коем случае не ограничен рамками вероисповедания. Как раз наоборот, мы увидели на опыте эксперимента, что партнерские финансы могут быть неким знаком качества, особенно для тех, кому важна этическая составляющая на финансовом рынке», — сказал он.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября 2023 года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его принципы запрещают взимать проценты, проводить форвардные сделки, финансировать производство алкоголя и табака. Схема партнерского финансирования, принятая в исламском банкинге, подразумевает, что банки и инвесторы вкладывают средства в проекты на долевой основе, разделяя прибыль и риски с их инициаторами.