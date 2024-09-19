В Минфине ожидают рынка исламских финансов в РФ на уровне 1 трлн рублей

«Видим, что потенциальный объем этого рынка в Российской Федерации в ближайшие несколько лет может составить до 1 трлн рублей. У нас уже, на мой взгляд, не стоит вопроса о том, что этот эксперимент закончится, мы говорим о его продлении, этого эксперимента, чтобы в конечном итоге выйти на общее регулирование», — сказал Чебесков.