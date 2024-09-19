ТАСС выяснил, что юань 10-й месяц занимает четвертое место в международных расчетах

По итогам августа доля юаня в расчетах через международную систему SWIFT составила 4,69%, несколько снизившись с рекордных уровней июля в 4,74%.
Китайская валюта 10-й месяц уступает только доллару с долей 49,07%, евро с 21,58% и фунту с 6,5%.
В торговой сфере китайская валюта имеет долю рынка в 5,95% и уступает лишь доллару, третий месяц подряд опережая евро.
Доля юаня в расчетах через международную систему SWIFT в марте достигла исторического рекорда в 4,69%. До этого самой высокой доля китайской валюты в расчетах через SWIFT была зафиксирована в ноябре 2023 года, тогда она поднялась до 4,61%.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены порядка 10 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира. После введения санкций SWIFT перестал быть основным каналом для России, где основной обмен проходит через Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС, российский аналог SWIFT), которая по итогам 2023 года насчитывает 556 участников из 20 стран.