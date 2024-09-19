ТАСС выяснил, что юань 10-й месяц занимает четвертое место в международных расчетах

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены порядка 10 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира. После введения санкций SWIFT перестал быть основным каналом для России, где основной обмен проходит через Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС, российский аналог SWIFT), которая по итогам 2023 года насчитывает 556 участников из 20 стран.