По семейным исчерпательствам. В крупных банках заканчиваются лимиты на выдачу льготной ипотеки

Если говорить о Москве, то после отмены ключевых программ с господдержкой их доля сократилась до 55% от общего объема ипотечных сделок, хотя ранее она стабильно держалась на уровне 70−75%, оценивает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Доля выдачи семейных ипотек в разрезе ипотечных сделок у застройщиков сейчас составляет 80−90%, говорит гендиректор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров. При этом он считает, что «ожидание не должно продлиться долгое время — скорее всего, в следующем квартале выдача уже возобновится». При этом оперативные ресурсы для повышения лимитов семейной ипотеки на 2024 год у государства есть. Так, после сворачивания программы льготной ипотеки с 1 июля, по данным «Дом.РФ», неиспользованные остатки составили 70 млрд руб. Эти средства также могут быть перераспределены в пользу семейной ипотеки без изменения расходов федерального бюджета.