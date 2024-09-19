PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов россиян

«Уведомление о внесении изменений в Соглашение с PayPal в Российской Федерации. Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев», — говорится в сообщении.