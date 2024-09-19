Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов россиян

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Платежная система PayPal с 7 октября вводит комиссию за продление обслуживания счетов, которые были неактивны в течение 12 месяцев, говорится в сообщении на официальном сайте платежной системы.

Источник: Reuters

«Уведомление о внесении изменений в Соглашение с PayPal в Российской Федерации. Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев», — говорится в сообщении.

В материалах говорится, что за продление обслуживания раз в год взыскивается комиссия в размере 3500 рублей с тех счетов PayPal, на которых имеется остаток средств и которые были неактивны в последние 12 месяцев.

Отмечается, что комиссия может быть списана в том же размере в другой валюте или сумме остатка на счете (если на момент списания остаток в рублевом эквиваленте составлял менее 3500 рублей).

Указывается, что неактивный счет означает, что владелец не входил в свой счет PayPal или не использовал его для вывода средств последние 12 месяцев.

«Если вы хотите отклонить эти изменения, вы должны закрыть свой счет PayPal до даты вступления этих изменений в силу, указанной в Соглашении с пользователем», — говорится в материалах.