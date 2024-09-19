Обновили статус: в международную ТОР хотят привлечь всего 20 компаний

Международная ТОР нужна для привлечения инвестиций, стимулирования инноваций и устойчивого роста в регионах. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ее площадь не может превышать более 20 кв. км, а располагаться на ней могут около 10−20 промышленных предприятий. Все компании, которые станут работать на этой территории, будут зарегистрированы в РФ и будут являться российскими. Но ожидается, что в них удастся привлечь иностранный капитал.