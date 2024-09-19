Обновили статус: в международную ТОР хотят привлечь всего 20 компаний

В международную территорию опережающего развития (ТОР) планируют привлечь всего 20 компаний до 2039 года, выяснили «Известия». Механизм собираются запустить в следующем году. С помощью льгот предполагается привлечь иностранные инвестиции, при этом участие зарубежных игроков засекретят. Власти не ставят амбициозных целей: для сравнения, в ТОР внутри страны уже зарегистрировалось более 1 тыс. компаний за 10 лет. Наладить международное взаимодействие особенно важно в условиях санкций, полагают эксперты. Почему для экономики РФ важнее качество компаний, а не их количество — в материале «Известий».
Зачем нужна международная ТОР
Власти ожидают, что с 2025 по 2039 год статус резидента международной ТОР получат 20 компаний. Такие планы содержатся в финансово-экономическом обосновании к законопроектам о запуске этого механизма, сообщили «Известиям» в Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ). Также отмечается, что объем инвестиций в проекты за 15 лет составит 30 млрд рублей.
Запуск международной ТОР планируется в следующем году. Правительственный законопроект о создании такого механизма депутаты поддержали в I чтении. Ожидается, что Госдума примет его в осеннюю сессию, сообщил на ВЭФ-2024 глава комитета нижней палаты по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
Где будет международная ТОР — пока неизвестно. Однако президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме говорил, что первая такая зона должна появиться в Приморском крае.
Международная ТОР нужна для привлечения инвестиций, стимулирования инноваций и устойчивого роста в регионах. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ее площадь не может превышать более 20 кв. км, а располагаться на ней могут около 10−20 промышленных предприятий. Все компании, которые станут работать на этой территории, будут зарегистрированы в РФ и будут являться российскими. Но ожидается, что в них удастся привлечь иностранный капитал.
Какие льготы предоставят в международной ТОР
Предполагается, что для компаний в международной ТОР предусмотрят льготы по налогам и страховым взносам, упрощенный порядок предоставления земельных участков для ведения бизнеса, возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Также власти планируют предоставить льготные кредиты и субсидии на строительство инфраструктуры. Впрочем, в финальной версии законопроект может претерпеть правки, отметили в Корпорации развития Дальнего Востока. Кроме того, в законопроекте устанавливается конфиденциальность сведений об инвесторах международной ТОР в государственных реестрах, уточнили в КРДВ. То есть данные о зарубежном участии засекретят.
Это необходимо для защиты интересов иностранцев и обеспечения безопасности, уверен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Конфиденциальность создаст более привлекательные условия для иностранных инвесторов — они получат налоговые льготы и преференции, минимизируя для себя риски, уточнил он.
«Известия» направили запросы о значимости развития международной ТОР в Минэк и Минвостокразвития.
Как развитие международной ТОР повлияет на экономику
Планы по привлечению в международную ТОР 20 компаний могут казаться скромными, особенно если сравнивать эту цифру с темпами развития подобных зон внутри страны, отметил Ярослав Кабаков. По наиболее актуальным данным Минэка на конец 2023-го, на территории РФ было 1,3 тыс. резидентов. С другой стороны, учитывая, что речь идет о международных компаниях, такое число может быть оправданным, уточнил он.
Важно не только то, сколько компаний привлекут, но и качество таких инвестиций. Создание этой зоны приведет к многогранным положительным изменениям: будет развито производство, увеличится экспорт продукции, появятся новые рабочие места, уверен Ярослав Кабаков.
Развитие международной ТОР принесет положительный эффект не только региональной экономике, но и стране в целом, отметила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. В первую очередь это новые технологии, которые будут применяться в производстве, также это регистрации патентов и интеллектуальной деятельности. Это актуально с учетом западных ограничений, которые распространяются в том числе на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
— Основной эффект, который планируется получить от международной ТОР, — это появление совместных проектов как в плане инвестиций, так и в плане технологий, — сказал «Известиям» координатор «Деловой России» по Дальневосточному федеральному округу Денис Грось.
По его словам, источниками инвестиций или участниками этих проектов могут стать компании из Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Основными партнерами по работе в международной ТОР станут дружественные страны, а также государства БРИКС, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), считает Юлия Коваленко. Нельзя и исключать взаимодействие с государствами, которые нейтральны, так как в некоторых случаях партнерские отношения продолжаются и развиваются, предположила она.
За счет запуска международной ТОР вырастет экономика субъекта, где будет располагаться такая зона. Предполагается, что его валовый региональный продукт (ВРП, обобщающий показатель экономической деятельности региона) увеличится на 84,5 млрд рублей до 2039 года, уточнили в Корпорации развития Дальнего Востока, ссылаясь на финансово-экономическое обоснование к соответствующим законопроектам.
Также ожидается, что резиденты международной ТОР уплатят в бюджет 2,56 млрд рублей страховых взносов и 7,6 млрд рублей налогов.
Как считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, в первую очередь благодаря внедрению международной ТОР на Дальнем Востоке ускорится развитие инфраструктуры региона, появится больше рабочих мест с достойной заработной платой и ускорится экономический рост.