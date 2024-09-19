Объем запасов газа в подземных хранилищах Европы превысил 93,4%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Объем запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) стабилизировался около 93,4% и отстает от рекордных уровней 2023 года, когда ПХГ были заполнены на 94%. Закачка газа в ПХГ вновь сильно замедлилась, почти сравнявшись с отбором из них. Газ на бирже в Европе торгуется по цене $410 за 1 тыс. куб. м.
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 17 сентября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 95 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 91 млн куб. м. Отбор превышает закачку уже в нескольких странах Европы: Франции, Германии, Дании, Австрии, Польше и Словакии.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 93,41% (на 5,47 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 103,52 млрд куб. м газа.
Погода в ходе этой недели в Центральной и Западной Европе оказывается немного теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре подросла до 16%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь перешли к росту. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 39% от максимума. Средняя цена закупки газа в августе в Европе составила $437 за 1 тыс. куб. м, а в сентябре — около $412.