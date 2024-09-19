NYT: Boeing отправит в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников

По ее информации, забастовка, начавшаяся на прошлой неделе, резко замедлила темпы производства самолетов. В связи с этим компания вынуждена принять меры для снижения расходов, чтобы покрыть потери, которые могут достичь миллиардов долларов в случае продолжения забастовки. «В связи с приостановкой производства в рамках многих ключевых программ [на заводах, расположенных] на северо-западе Тихоокеанского побережья, наш бизнес сталкивается со значительными трудностями, поэтому нам необходимо предпринять сложные шаги для сохранения денежных средств и успешного восстановления Boeing», — заявил генеральный директор компании Келли Ортберг в обращении к сотрудникам.