NYT: Boeing отправит в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Американская авиастроительная корпорация Boeing отправит в вынужденный неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников в связи с продолжающейся масштабной забастовкой. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
По ее информации, забастовка, начавшаяся на прошлой неделе, резко замедлила темпы производства самолетов. В связи с этим компания вынуждена принять меры для снижения расходов, чтобы покрыть потери, которые могут достичь миллиардов долларов в случае продолжения забастовки. «В связи с приостановкой производства в рамках многих ключевых программ [на заводах, расположенных] на северо-западе Тихоокеанского побережья, наш бизнес сталкивается со значительными трудностями, поэтому нам необходимо предпринять сложные шаги для сохранения денежных средств и успешного восстановления Boeing», — заявил генеральный директор компании Келли Ортберг в обращении к сотрудникам.
По его словам, отправка в неоплачиваемый отпуск затронет «большое количество руководителей, менеджеров и сотрудников, работающих в США». Кроме того, некоторые работники компании, включая представителей топ-менеджмента, столкнутся с сокращением зарплаты. По данным компании, в рамках мер по сокращению расходов также будет заморожен процесс найма новых сотрудников и урезано финансирование «в значительном количестве сфер».
13 сентября телеканал CNN сообщил, что 33 тыс. работников заводов Boeing вышли на забастовку после отклонения предложения компании об увеличении зарплаты на 25% в течение четырех лет. По данным телеканала, это не соответствовало первоначальному требованию профсоюза о повышении оплаты труда на 40% в течение трех лет. Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли объявила о том, что 96% представителей профсоюза проголосовали за начало забастовки.