Минфин объяснил, почему отложили миссию МВФ в России

Ранее исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин заявил РИА Новости, что МВФ отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике. Он подчеркнул, что российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября. Ожидалось, что МВФ с 16 сентября приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну.