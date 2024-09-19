Минфин объяснил, почему отложили миссию МВФ в России

«МВФ проинформировал нас, что причиной откладывания миссии стала техническая неготовность фонда к проведению консультаций. Новые сроки проведения консультаций по Статье IV предстоит определить, и на данном этапе преждевременно говорить о конкретных датах. Российская сторона готова принять миссию фонда во исполнение своих обязательств в рамках устава (статей соглашения) МВФ», — отметили в Минфине РФ, комментируя ситуацию.
Ранее исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин заявил РИА Новости, что МВФ отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике. Он подчеркнул, что российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября. Ожидалось, что МВФ с 16 сентября приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну.
В фонде на вопрос РИА Новости ответили, что решение о проведении первых с 2021 года консультаций с Москвой связано со стабилизацией экономической обстановки в РФ.
В среду представитель МВФ сообщил РИА Новости, что отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике по причине необходимости сбора дополнительных данных. В фонде подчеркнули, что после завершения сбора данных и их анализа миссия МВФ по-прежнему намерена провести тщательные консультации с российскими властями по ситуации в экономике.