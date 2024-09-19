Минэкономразвития впервые дало макропрогноз курса юаня

Согласно базовому сценарию прогноза, стоимость юаня в 2025 году начнется с 12,4 рубля и к декабрю вырастет до 12,6 рубля. Среднегодовое значение ожидается на уровне 12,4 рубля. В 2026 году курс юаня прогнозируется в диапазоне от 12,6 до 13,4 рубля, со средним значением 13 рублей. Консервативный сценарий сохраняет средний курс юаня на уровне базового сценария в 2024 году.