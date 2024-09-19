Минэкономразвития впервые дало макропрогноз курса юаня

Минэкономразвития России представило обновленный прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы, включив в него детальные расчеты курса юаня к рублю. Эти прогнозы, опубликованные в документе, на который ссылаются «Ведомости», предусматривают изменения курса китайской валюты с точностью до месяца.
Согласно базовому сценарию прогноза, стоимость юаня в 2025 году начнется с 12,4 рубля и к декабрю вырастет до 12,6 рубля. Среднегодовое значение ожидается на уровне 12,4 рубля. В 2026 году курс юаня прогнозируется в диапазоне от 12,6 до 13,4 рубля, со средним значением 13 рублей. Консервативный сценарий сохраняет средний курс юаня на уровне базового сценария в 2024 году.
Ситуация на валютном рынке также показала значимое изменение: на закрытии торгов Московской биржи 18 сентября курс юаня составил 13 рублей. Эта отметка оказалась выше предыдущей с 18 апреля.
Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков отмечает, что включение юаня в прогноз носит скорее идеологический характер, призванный уравновесить традиционное внимание к доллару.
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