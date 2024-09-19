Каким будет курс рубля 20 сентября 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня сохранял склонность к ослаблению. Биржевой юань отметился на 13,18 ₽, ЦБ повысил официальный курс доллара на завтра на 1 рубль — до 92,69. Вероятно, сказываются параллельные процессы — сокращение экспортной выручки в результате снижения цен на нефть и восстановление импортных потоков, повышающее спрос на иностранную валюту. Высокие процентные ставки сдерживают процесс рублевого ослабления. По нашим оценкам, в пятницу юань на Мосбирже может двигаться в пределах 12,8−13,2, доллар может закрепляться выше 92.