Каким будет курс рубля 20 сентября 2024: прогноз эксперта

На российском рынке акций сегодня доминировали покупатели, индекс Мосбиржи не оставляет попыток продвинуться к 2800 п. Конъюнктура благоприятствовала — рубль продолжил нести потери, а сырьевые цены, в том числе нефть, торговались в плюсе на фоне улучшения общего риск-аппетита.
ФРС США накануне ожидаемо впервые с 2020 г. понизила ставку. Но сюрпризом стало понижение на 50 базисных пунктов (б.п.) вместо обычных 25. Мировые биржи сегодня торговались в уверенном плюсе.
Завтра Народный банк Китая будет принимать решение по базовой кредитной ставке. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. На российском рынке от дивидендов очистятся акции Яндекса и Фосагро.
В конце недели покупательская активность может быть невысокой, часть инвесторов может отложить торговые сделки до начала следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные. Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 сентября — 2700−2800 п.
Рубль сегодня сохранял склонность к ослаблению. Биржевой юань отметился на 13,18 ₽, ЦБ повысил официальный курс доллара на завтра на 1 рубль — до 92,69. Вероятно, сказываются параллельные процессы — сокращение экспортной выручки в результате снижения цен на нефть и восстановление импортных потоков, повышающее спрос на иностранную валюту. Высокие процентные ставки сдерживают процесс рублевого ослабления. По нашим оценкам, в пятницу юань на Мосбирже может двигаться в пределах 12,8−13,2, доллар может закрепляться выше 92.
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