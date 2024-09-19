Количество выданных микрозаймов в августе составило 2,96 млн

«После падения в начале лета в последующие два месяца выдача микрозаймов стабилизировалась, вернувшись, по сути, к минимальным значениям второй половины прошлого года. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. Так, в прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи “займов до зарплаты” прежде всего гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом благодаря возросшим доходам граждан их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.