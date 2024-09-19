Источник: банки Турции намерены прекратить сделки с РФ

«Фактически, исходя из текущей ситуации, почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии. Все эти сделки они хотели бы оставить банку Emlak Katılım чтобы им самим обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций. Из-за учета этих рисков, например, сейчас многие банки Турции могут сразу возвращать приходящие средства в долларах и евро по сделкам, связанным с компаниями РФ и Белоруссии, и советуют обращаться в Emlak Katılım для осуществления платежей в нацвалютах», — сообщил собеседник. Речь идет о частных и государственных турецких банках, у которых нет иностранных партнеров, главным образом западных. Финансовые учреждения с западным участием фактически и так прекратили обслуживать связанные с РФ операции.