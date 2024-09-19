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Эксперты ожидают увеличение цен на одежду в ближайшие месяцы

Уже к концу 2024 года российские покупатели могут столкнуться с ощутимым увеличением цен на одежду от отечественных производителей. По информации, предоставленной «Ведомостям» представителем Fashion Factory School (входит в холдинг Ultimate Education), стоимость вещей может вырасти до 22% по сравнению с текущими показателями.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2023

Исследование, проведенное Fashion Factory School, выявило, что с начала 2024 года себестоимость тканей увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Расходы на фурнитуру поднялись на 19%, а цены на дополнительные материалы, такие как отделочные и подкладочные, выросли на 20%. Кроме того, стоимость пошива подскочила на 18% вследствие роста зарплат сотрудников.

Эти выводы основаны на опросе 150 российских брендов и детальном анализе состояния рынка. Эксперты связывают предстоящее подорожание одежды с увеличением цен на сырье и иными производственными затратами, что делает прогнозы дальнейшего удорожания весьма обоснованными.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».