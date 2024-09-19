Эксперты ожидают увеличение цен на одежду в ближайшие месяцы

Исследование, проведенное Fashion Factory School, выявило, что с начала 2024 года себестоимость тканей увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Расходы на фурнитуру поднялись на 19%, а цены на дополнительные материалы, такие как отделочные и подкладочные, выросли на 20%. Кроме того, стоимость пошива подскочила на 18% вследствие роста зарплат сотрудников.