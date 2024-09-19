Эксперт рассказал, как изменятся цены на продукты с 1 октября 2024 года

В то же время прогнозируется «пусть незначительная, но приятная для потребителя» динамика цен на плодоовощную продукцию. В частности, можно ожидать снижение стоимости на капусту белокочанную на 3−4%, морковь на 1−2%, картофель на 3%, свеклу столовую на 2%, яблоки на 2−3%, лук репчатый на 1,5% и бананы на 0,5%.