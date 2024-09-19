Эксперт рассказал, как изменятся цены на продукты с 1 октября 2024 года

Октябрь вновь продемонстрирует рост цен на продукты питания. Однако резкого повышения стоимости не будет, рассказал доцент экономического факультеты РУДН Александр Иванов.
По его мнению, рост цен будет скорее обусловлен развитием событий, которые произошли в августе-сентябре. Среди них — увеличение ключевой ставки, рост тарифов ЖКХ, обострение в зоне СВО в Курской области.
Все это, по мнению эксперта, привело к увеличению стоимости импортного сырья и товаров, кредитов и себестоимости производства продуктов питания, повышению цен на дизельное топливо и бензин.
По словам Александра Иванова, ожидается повышение цен в сегменте молочных продуктов: на сметану на 1−2%, молоко пастеризованное и масло сливочное на 2−3%, молоко стерилизованное на 1−2%, творог на 1−2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие около 2−3%.
Рыба мороженая, хлеб ржаной и пшеничный, макаронные изделия, пшено, консервы фруктово-ягодные для детского питания подорожают на 1−2%, свинина, колбасы вареные, соль поваренная на 1−2%, говядина, сосиски, сардельки и вермишель также в пределах 2−3%.
«Иными словами, напугавшие многих сообщения о резком росте стоимости ингредиентов продуктов питания на деле не привело к такому же стремительному росту цен на сами продукты», — отмечает экономист.
В то же время прогнозируется «пусть незначительная, но приятная для потребителя» динамика цен на плодоовощную продукцию. В частности, можно ожидать снижение стоимости на капусту белокочанную на 3−4%, морковь на 1−2%, картофель на 3%, свеклу столовую на 2%, яблоки на 2−3%, лук репчатый на 1,5% и бананы на 0,5%.
Что касается динамики цен на такие продукты питания, как сахар-песок, маргарин, крупа гречневая, сухие молочные смеси для детского питания, мясо кур, полукопченые и варено-копчение колбасы, то она будет в пределах менее 1% и практически незаметна, заключил Иванов.
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