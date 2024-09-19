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Доходы под угрозой: блогеры и инфлюенсеры теряют в прибыли

Рекламодатели все чаще выбирают более предсказуемые форматы продвижения, заявляют представители рекламного рынка.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Коммерсант» получил доступ к информации о доходах блогеров, предоставленной сервисом по работе с внештатными сотрудниками Solar Staff. Анализ данных о 10 тысячах зарегистрированных на платформе блогеров показал, что их среднемесячный доход сократился на 13% в период с августа 2023 по август 2024 года.

Больше всего пострадали инфлюенсеры, оформленные как индивидуальные предприниматели (ИП). Их доход в августе 2024 года упал на 57% и составил 93,6 тысяч рублей в месяц. У самозанятых блогеров снижение доходов составило 43% — до 22 тысяч рублей в месяц, а у тех, кто работает как физическое лицо, доход практически не изменился — 17 тысяч рублей.

В Solar Staff считают, что падение доходов связано с изменением рекламных стратегий бизнеса. Компании могут сокращать расходы на традиционные рекламные кампании и увеличивать инвестиции в другие каналы, такие как контекстная реклама или собственный контент-маркетинг. Разница в доходах ИП и физлиц объясняется тем, что статус ИП «позволяет сотрудничать с крупными брендами и агентствами на более гибких условиях».

По мнению экспертов, также на индустрию оказали влияние блокировки популярных платформ и введение штрафов за отсутствие маркировки рекламы. Однако у крупных блогеров цены на интеграции продолжают расти.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».