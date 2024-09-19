Доходы под угрозой: блогеры и инфлюенсеры теряют в прибыли

Больше всего пострадали инфлюенсеры, оформленные как индивидуальные предприниматели (ИП). Их доход в августе 2024 года упал на 57% и составил 93,6 тысяч рублей в месяц. У самозанятых блогеров снижение доходов составило 43% — до 22 тысяч рублей в месяц, а у тех, кто работает как физическое лицо, доход практически не изменился — 17 тысяч рублей.