China Development Bank закупает 50 Boeing 737 MAX

Это крупнейшая покупка самолетов Boeing китайской компанией с 2015 года, когда авиакомпания China Southern Airlines также приобрела 50 самолетов 737 MAX. После этого китайские компании не так активно покупали эти самолеты, что связано с ухудшением отношений между Китаем и США, а также двумя авиакатастрофами с участием самолетов Boeing. Для американской компании крупный заказ особенно важен в нынешних сложных условиях: в текущем году Boeing оказалась в центре нескольких расследований, а сейчас бастует более 30 тыс. рабочих компании, из-за чего ей приходится сокращать издержки.