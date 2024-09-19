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China Development Bank закупает 50 Boeing 737 MAX

Авиализинговое подразделение китайского государственного банка China Development Bank — CDB Aviation Lease — сделало заказ на 50 самолетов Boeing 737 MAX 8.

Источник: AP 2023

О сумме сделки не сообщается. CDB Aviation Lease собирается сдавать купленные самолеты в лизинг китайским авиакомпаниям. Самолеты должны быть поставлены китайской компании в период с 2028 по 2031 год. На прошлой неделе CDB Aviation Lease также сообщила о покупке 80 самолетов Airbus A320neo.

Это крупнейшая покупка самолетов Boeing китайской компанией с 2015 года, когда авиакомпания China Southern Airlines также приобрела 50 самолетов 737 MAX. После этого китайские компании не так активно покупали эти самолеты, что связано с ухудшением отношений между Китаем и США, а также двумя авиакатастрофами с участием самолетов Boeing. Для американской компании крупный заказ особенно важен в нынешних сложных условиях: в текущем году Boeing оказалась в центре нескольких расследований, а сейчас бастует более 30 тыс. рабочих компании, из-за чего ей приходится сокращать издержки.