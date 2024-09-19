ЦБ с начала года получил 185 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг

За первое полугодие 2024 года в Банк России на рассмотрение поступило 154 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 8,9% меньше, чем за январь — июнь 2023 года. За весь 2023 год регулятор получил 325,3 тыс. жалоб или на 7,7% меньше, чем в 2022 году.