ЦБ с начала года получил 185 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг

Из общего числа жалоб на кредитные организации пришлось 107 тыс., на страховщиков — 24,6 тыс., на МФО — 19 тыс., на участников корпоративных отношений — 1,9 тыс.
Существеннее всего число жалоб в годовом выражении (+15%) выросло в сфере деятельности кредитных организаций. По структуре обращений особых изменений не произошло: чаще всего клиенты банков жалуются на потребительское кредитование, мошенничество и банковские карты.
За первое полугодие 2024 года в Банк России на рассмотрение поступило 154 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 8,9% меньше, чем за январь — июнь 2023 года. За весь 2023 год регулятор получил 325,3 тыс. жалоб или на 7,7% меньше, чем в 2022 году.
В ФСПП в свою очередь сообщили, что число обращений граждан по вопросу возврата просроченной задолженности за 7 месяцев 2024 года снизилось на 18% и составило 19 тыс. В отношении профессиональных коллекторов граждане жаловались в 16%, в 50% случаев обращения касались деятельности МФО и 23% касались деятельности банков.