ЦБ предложил установить для комплексного урегулирования долга срок не более 30 дней

Сберуже продвигает идею о едином подходе к работе с должником. С 2022 года банк запустил программу комплексного урегулирования, которая помогает людям, попавшим в сложную финансовую ситуацию (потеря работы, сокращение зарплаты, болезнь), с действующими кредитами в разных банках. Гражданин может одновременно получить поддержку по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта) без ограничений по сумме и регионам выдачи. В рамках программы клиент обращается к одному из кредиторов, который координирует взаимодействие с другими участниками для выработки единого решения. На сегодняшний день в программе участвуют 12 кредиторов, среди которых есть банки, МФО и коллекторное агентство.