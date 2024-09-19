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ЦБ предложил установить для комплексного урегулирования долга срок не более 30 дней

ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Банк России предлагает установить срок для проведения комплексного урегулирования задолженности не более 30 дней, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Алексей Чирков на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование», организованном компанией АБК.

Источник: life.ru

В основных положениях проекта федерального закона о комплексном урегулировании задолженности, которые презентовал Чирков, также указано, что комплексное урегулирование могут проводить банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК), ДОМ.РФ, а также юридические лица, получившие право требования по кредитам.

При этом кредитор должен будет до принудительного взыскания информировать заемщика о его праве на проведение комплексного урегулирования и на обращение к финомбудсмену. После получения заявления заемщика о комплексном урегулировании кредитор уведомляет бюро кредитных историй (БКИ) о начале таких процедур для информирования других кредиторов. В период проведения комплексного урегулирования кредиторы не могут вести принудительное взыскание задолженности, заключать с заемщиками кредитные договора, увеличивающие его долговую нагрузку, уступать права требования по таким договорам, а также пытаться банкротить заемщика.

В 2023 году Банк России совместно с крупнейшими розничными банками начал разрабатывать подходы к комплексному регулированию просроченной задолженности. Регулятор пояснял, что основная цель комплексного похода состоит в том, чтобы процесс урегулирования стал более понятным для должника, в том числе при наличии у него одновременно нескольких проблемных долгов.

Сберуже продвигает идею о едином подходе к работе с должником. С 2022 года банк запустил программу комплексного урегулирования, которая помогает людям, попавшим в сложную финансовую ситуацию (потеря работы, сокращение зарплаты, болезнь), с действующими кредитами в разных банках. Гражданин может одновременно получить поддержку по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта) без ограничений по сумме и регионам выдачи. В рамках программы клиент обращается к одному из кредиторов, который координирует взаимодействие с другими участниками для выработки единого решения. На сегодняшний день в программе участвуют 12 кредиторов, среди которых есть банки, МФО и коллекторное агентство.

В интервью ТАСС глава дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов ранее рассказывал, что процесс комплексного урегулирования в рамках программы сократился с 16 до 13 дней.