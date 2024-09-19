ЦБ предложил установить для комплексного урегулирования долга срок не более 30 дней

В основных положениях проекта федерального закона о комплексном урегулировании задолженности, которые презентовал Чирков, также указано, что комплексное урегулирование могут проводить банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК), ДОМ.РФ, а также юридические лица, получившие право требования по кредитам.
При этом кредитор должен будет до принудительного взыскания информировать заемщика о его праве на проведение комплексного урегулирования и на обращение к финомбудсмену. После получения заявления заемщика о комплексном урегулировании кредитор уведомляет бюро кредитных историй (БКИ) о начале таких процедур для информирования других кредиторов. В период проведения комплексного урегулирования кредиторы не могут вести принудительное взыскание задолженности, заключать с заемщиками кредитные договора, увеличивающие его долговую нагрузку, уступать права требования по таким договорам, а также пытаться банкротить заемщика.
В 2023 году Банк России совместно с крупнейшими розничными банками начал разрабатывать подходы к комплексному регулированию просроченной задолженности. Регулятор пояснял, что основная цель комплексного похода состоит в том, чтобы процесс урегулирования стал более понятным для должника, в том числе при наличии у него одновременно нескольких проблемных долгов.
Сберуже продвигает идею о едином подходе к работе с должником. С 2022 года банк запустил программу комплексного урегулирования, которая помогает людям, попавшим в сложную финансовую ситуацию (потеря работы, сокращение зарплаты, болезнь), с действующими кредитами в разных банках. Гражданин может одновременно получить поддержку по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта) без ограничений по сумме и регионам выдачи. В рамках программы клиент обращается к одному из кредиторов, который координирует взаимодействие с другими участниками для выработки единого решения. На сегодняшний день в программе участвуют 12 кредиторов, среди которых есть банки, МФО и коллекторное агентство.
В интервью ТАСС глава дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов ранее рассказывал, что процесс комплексного урегулирования в рамках программы сократился с 16 до 13 дней.