Азиатские биржи растут после решения ФРС по ставке

Гонконгский Hang Seng прибавил сегодня 2%, шанхайский SSE Composite — 0,7%. Выросли и другие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Азии: австралийский ASX 200 прибавил 0,6%, мумбайский Sensex — 0,3%, южнокорейский Kospi — 0,2%, тайваньский Taiwan SE — 1,7%.
Джош Рубин из инвесткомпании Thornburg Investment Management отметил в интервью японскому агентству Nikkei, что решение ФРС дало инвесторам в Азии хороший настрой, включая надежду на то, что это положительно отразится и на экономике Китая. Тем не менее, считает аналитик, на настроения инвесторов продолжают влиять геополитические риски, даже несмотря на то, что сейчас многие акции региона стоят довольно дешево, а компании показывают стабильный рост прибыли.
Подробнее о ставке ФРС — в материале «Ъ» «Мягче на полпроцента».