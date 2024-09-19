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Азиатские биржи растут после решения ФРС по ставке

Сегодня утром ведущие фондовые индексы Азии показали заметный рост после принятого накануне решения ФРС США снизить базовую учетную ставку сразу на 0,5%. Японский Nikkei 225 поднялся на 2,1% и достиг максимального уровня с начала сентября. Больше всего прибавили в цене акции японских автомобильных компаний: Toyota — 6%, Honda Motor — 5%.

Источник: AP 2023

Гонконгский Hang Seng прибавил сегодня 2%, шанхайский SSE Composite — 0,7%. Выросли и другие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Азии: австралийский ASX 200 прибавил 0,6%, мумбайский Sensex — 0,3%, южнокорейский Kospi — 0,2%, тайваньский Taiwan SE — 1,7%.

Джош Рубин из инвесткомпании Thornburg Investment Management отметил в интервью японскому агентству Nikkei, что решение ФРС дало инвесторам в Азии хороший настрой, включая надежду на то, что это положительно отразится и на экономике Китая. Тем не менее, считает аналитик, на настроения инвесторов продолжают влиять геополитические риски, даже несмотря на то, что сейчас многие акции региона стоят довольно дешево, а компании показывают стабильный рост прибыли.

Подробнее о ставке ФРС — в материале «Ъ» «Мягче на полпроцента».