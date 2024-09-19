Азиатские биржи растут после решения ФРС по ставке

Джош Рубин из инвесткомпании Thornburg Investment Management отметил в интервью японскому агентству Nikkei, что решение ФРС дало инвесторам в Азии хороший настрой, включая надежду на то, что это положительно отразится и на экономике Китая. Тем не менее, считает аналитик, на настроения инвесторов продолжают влиять геополитические риски, даже несмотря на то, что сейчас многие акции региона стоят довольно дешево, а компании показывают стабильный рост прибыли.