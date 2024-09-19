Адвокат рассказала, когда завещание признают ничтожным уже после смерти

По ее словам, лицо, права или законные интересы которого нарушены, может обратиться в суд с исковым заявлением о признании завещания недействительным. Однако сделать это можно лишь после открытия наследства. Чаще всего, отмечает адвокат, обращаются при подозрении в неспособности наследодателя в момент совершения завещания контролировать свои действия.