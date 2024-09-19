Адвокат рассказала, когда завещание признают ничтожным уже после смерти

По ее словам, лицо, права или законные интересы которого нарушены, может обратиться в суд с исковым заявлением о признании завещания недействительным. Однако сделать это можно лишь после открытия наследства. Чаще всего, отмечает адвокат, обращаются при подозрении в неспособности наследодателя в момент совершения завещания контролировать свои действия.
«Истцу придется это доказать, предоставив ряд документов: выписки из медкарт, включая записи о психическом состоянии, справки из психоневрологического или наркологического диспансеров о том, что наследодатель состоял на учете», — подчеркнула Данильченко.
Вторая причина признания завещания ничтожным, добавляет она, заключается в том, что документ не подписан либо подпись выполнена третьим лицом, а реквизиты паспорта наследодателя не указаны.
Третья причина — завещание составлено под влиянием существенного заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. Истцу придется предоставить исчерпывающие доказательства.
Незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, например, описки, не могут быть основанием недействительности, если суд установил, что эти описки не влияют на понимание волеизъявления завещателя, заключила Данильченко.
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