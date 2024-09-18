Wildberries заявила о попытке Бакальчука «незаконно» зайти в офис

Владислав Бакальчук в связи с этим заявил, что его отстранили от управления бизнесом (по словам его супруги, у бизнесмена был только 1%) и что о создании совместной компании договорились без него. Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил, что в Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Кадыров пообещал помочь защитить бизнес Бакальчука.